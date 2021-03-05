Цистерны с топливом перевернулись в Хабаровском крае

Хабаровск, 5 марта. Сотрудники экстренных служб оперативно стянуты к месту ЧП с поездом. По неустановленной пока причине с рельсов на перегоне Сараево-Дальневосточное сошли 17 цистерн.

Согласно первоначальным данным, 10 вагонов-емкостей с топливом опрокинулись. В результате инцидента произошла задержка трех пассажирских поездов.

Крупная авария произошла на железной дороге в Амурской области. С рельсов сошли 25 вагонов, 22 из которых перевернулись. Кроме того, повреждена опора электросети, сообщал ФАН.