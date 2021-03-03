Хабаровские власти выделят 1,3 млрд рублей на зарплаты бюджетникам

Хабаровск, 3 марта. Власти Хабаровска дополнительно выделят 1,3 миллиарда рублей на повышение зарплат сотрудникам бюджетной сферы, сообщили в региональном комитете по труду и занятости населения.

Повысят зарплаты учителям, врачам и социальным работникам. За прошлый год зарплата увеличилась от трех процентов до 19% по разным категориям по сравнению с позапрошлым годом.

«По итогам 2020 года средняя заработная плата социальных работников составила 45 188 рублей или 100% спрогнозированного среднемесячного дохода от трудовой деятельности (45 055 рублей). 102% составила средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения — 46 282 рубля — и работников учреждений культуры — 46 273 рубля», — сказал ТАСС глава комитета Константин Виноградов.

В прошлом месяце стало известно, что хабаровские власти одобрили корректировки в бюджет административного центра. Налоговые и неналоговые доходы увеличатся, однако и расходы возрастут.