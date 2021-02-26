Экспорт продукции в Хабаровском крае в 2020 году насчитывал $1,8 млрд

Хабаровск, 26 февраля. Региональные предприятия за прошлый год поставили продукции на зарубежные рынки на сумму $1,8 млрд, сообщила заместитель министра экономического развития края Валентина Филоненко.

По предварительным оценкам министерства экономического развития края, в 2020 году объем краевого экспорта составил $1,8 млрд, из которых около 65% пришлись на несырьевые неэнергетические товары.

В 2021 году предприятия Хабаровска, предположительно, поставят продукции на $1,86 млрд, что на три процента выше уровня прошлого года. Работа по увеличению объема экспортных поставок ведется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Российский экспортный центр назвал категории товаров, продемонстрировавших сильный рост по итогам 2020 года. К ним относятся кукуруза, подсолнечник и брюква.