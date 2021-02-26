Экс-начальнице хабаровского отделения Почты России грозит тюрьма за хищение

Хабаровск, 26 февраля. Бывшая начальница отделения почтовой связи в селе Чумикан Хабаровского края похитила у Почты России более 3 млн рублей, передает региональная прокуратура.

Женщина, по предварительным данным, в период с октября 2017 года по июль 2020 года, воспользовавшись своим положением, похитила деньги. Было возбуждено уголовное дело по факту присвоения или растраты.

Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Дело бывшей начальницы почтовой связи рассмотрит Николаевский-на-Амуре городской суд.

Недавно следователи завершили расследование по делу экс-директоров компании «Югория». Фигуранты уголовного дела нанесли ущерб в размере 183 млн рублей.