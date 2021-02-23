Хабаровский край получит более 55 млн рублей на реализацию инициатив селян

Хабаровск, 23 февраля. С 2021 года средства на осуществление предложений жителей поселений Хабаровского края будут выделяться в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Социальная значимость инициативы стала обязательным условием для субсидирования проекта. За первые месяцы на конкурс поступило 40 заявок от населенных пунктов девяти муниципальных районов региона. На реализацию предложений, прошедших отбор, государство выделило из бюджета порядка 55,6 млн рублей.

«Речь идет о благоустройстве парков и скверов, мест отдыха, строительстве и ремонте спортивных и детских площадок, установлении опор освещения и другом», — заявил замминистра — начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации министерства Андрей Романченко.

Еще одним важным требованием для участия в программе является софинансирование проектов со стороны селян и организаций. Жителям необходимо внести не менее 1% от общих затрат на реализацию инициатив. Вклад принимается в денежной и неденежной форме, например, трудовым участием или предоставлением материалов.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году планируется обустроить более 70 парков и скверов. Работы стартуют с наступлением тепла. Часть объектов, по словам зампредседателя правительства Приморского края Елены Пархоменко, уже законтрактованы.