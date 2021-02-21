Экстренные службы восстановили электроснабжение в Хабаровском крае

Хабаровск, 21 февраля. Электроэнергия вновь вернулась к жителям Хабаровского края, которые «сидели без света» из-за циклона, накрывшего регион.

Сообщение об этом появилось на сайте регионального главка МЧС. Мощный циклон нарушил движение на дорогах, привел к сбоям работы паромной переправы. Были нарушены электроснабжение и подача тепла. Ветер в некоторых районах достигал 33-39 м/с. Он срывал крыши зданий, выбивал окна и валил опоры ЛЭП.

«К вечеру 20 февраля были полностью завершены работы ремонтных бригад энергетиков по восстановлению подачи электроэнергии в населенные пункты Хабаровского края», — отмечается в сообщении.

Сейчас жители получают электричество в штатном режиме. Транспорт двигается без ограничений.

Недавно стало известно, что снежный циклон повлиял на количество дорожных аварий в Приморье. Число ДТП увеличилось до 90.

Телеканал RT сообщал, что из-за сильного снегопада было перекрыто движение по Крымскому мосту. Очистка заняла несколько часов. Службы работали в экстренном режиме.