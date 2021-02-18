Хабаровские власти внесли корректировки в бюджет

Хабаровск, 18 февраля. Корректировки в бюджет Хабаровска на текущий год были одобрены городскими властями. Это решение было принято на заседании Хабаровской городской думы.

Как указали в пресс-службе администрации, налоговые и неналоговые доходы увеличатся, но также возрастут расходы.

«Семь муниципальных программ получат финансирование в размере 130,5 миллиона, а одну из программ урежут на 17 миллионов», — сообщили в администрации.

Порядка 12 миллионов рублей пойдет на ремонт и покупку оборудования в 58 школах. Расширится статья расходов на спорт и общественный транспорт.

Совфед РФ недавно выступил с инициативой увеличить финансирование программы развития сельских территорий. По мнению парламентариев, имеющихся сейчас денег не хватает на эти цели.