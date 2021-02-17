Мощный циклон привел к выпадению 2,5-месячной нормы снега в Хабаровском крае

Хабаровск, 17 февраля. Мощный циклон с Приморья принес сильные осадки в Хабаровский край. Снегопад начался в понедельник вечером и к утру уже накрыл почти весь регион.

Из-за сильного ветра и метели на побережье Татарского пролива закрыта паромная переправа, соединяющая материк с Сахалином, снегом занесло некоторые дороги, отмечаются задержки внутренних авиарейсов. Отмечается, что в регионе выпало до 30 мм осадков, что составляет от полутора до двух с половиной месячной нормы. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

В некоторых районах скорость ветра достигала 33 метров в секунду. В Советско-Гаванском районе ветер сорвал кровли с нескольких школ и детских садов. Занятия в учреждениях отменены, в регионе введен режим ЧС. Снежная погода сохранится до пятницы, когда циклон начнет уходить в сторону Камчатки.

В Хабаровске продолжают расселять местных жителей из аварийных домов. Согласно плану проекта «Жилье и городская среда» в Хабаровском крае планируется расселить всех жителей аварийных квартир к концу 2022 года. Власти региона потратят на реализацию проекта около 4,93 миллиарда рублей из бюджета.