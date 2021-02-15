Новые обследования добавили в диспансеризацию в Хабаровском крае

Хабаровск, 15 февраля. Второй этап комплексного медицинского осмотра в Хабаровском крае будет включать больше обследований, рассказала представитель администрации региона Татьяна Захарова.

На второй этап отправляют граждан, если требуется прохождение дополнительных анализов или при предрасположенности к определенным заболеваниям. С 2021 года жителям Хабаровского края стал доступен осмотр врача-дерматовенеролога с проведением дерматоскопии, если есть подозрения на злокачественные образования кожи.

«У кого заподозрили сахарный диабет, будет проводиться исследование уровня гликированного гемоглобина в крови», — рассказала замначальника отдела управления по физической культуре, спорту и здравоохранения мэрии Хабаровска Татьяна Захарова.

Представители первой и второй групп здоровья в равной степени смогут сдавать ГТО, добавила Захарова. Пациенту предоставят возможность самостоятельном узнать, каких врачей ему нужно пройти при обращении в поликлинику. Объем исследований зависит от пола и возраста человека.

Пройти диспансеризацию необходимо, даже если человек переболел COVID-19. Это поможет не допустить осложнений.