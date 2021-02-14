Власти Хабаровска продолжают расселение людей из аварийного жилья

Хабаровск, 14 февраля. Реализация проекта «Жилье и городская среда» в Хабаровском крае продолжается в интенсивном режиме. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства края Дарий Тюрин.

Согласно плану расселения, все аварийные дома опустеют уже к концу 2022 года. Более 3800 человек получат новое, комфортабельное жилье. Региональное правительство потратит на реализацию проекта около 4,93 миллиарда рублей из бюджета. Расселить планируют 62,76 тыс. квадратных метров аварийного жилья в 18 поселениях Хабаровского края.

Ранее стало известно, что новостройка в московском районе Текстильщики, строящаяся по программе реновации, будет введена в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.