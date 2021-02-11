Творческие бизнесмены Хабаровска могут стать соорганизаторами фестивалей

Хабаровск, 11 февраля. Предпринимателей Хабаровского края приглашают к сотрудничеству в организации краевых фестивалей. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

Власти Хабаровска готовы поддержать инициативу предпринимателей с активной гражданской позицией и высокой социальной ответственностью стать соорганизаторами краевых фестивалей. А социальным предприятиям готовы предоставить субсидии и гранты на возмещение затрат.

«Тем, кто только собирается реализовать себя в этой сфере, напоминаем, что уже в марте министерство инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края начнет принимать заявки для признания субъекта МСП социальным предприятием», — написал Дегтярев в своем Instagram.

Врио губернатора региона посетил Центр развития современного искусства и культуры «Артсерватория». Гостям провели экскурсию по выставке «Невельской: плоды воображения». Предприниматели смогли поделиться своими проектами. Дегтярев отметил, что нужно трансформировать социальную сферу в высококонкурентные рынки с преобладающим числом представителей бизнеса.

Но не только о культурной жизни хабаровчан заботятся в регионе. Все желающие могли присоединиться к онлайн-марафону «Привычка быть здоровым». Целью проекта было показать, что вести ЗОЖ можно и без изнурительных тренировок и жестких диет.