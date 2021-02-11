Дополнительную остановку возле поликлиники №11 оборудуют в Хабаровске

Хабаровск, 11 февраля. Строительство дополнительной остановки общественного транспорта на улице Краснореченской в Хабаровске обеспечит гражданам более удобный путь к городской поликлинике.

Накануне мэр Хабаровска Сергей Кравчук инициировал выездное совещание с участием глав профильных управлений администрации города, членов районного комитета, сотрудников полиции, а также депутатов местной городской думы и жителей города. По итогам совещания было принято решение об обустройстве остановки около поликлиники по направлению к центру города. Городская администрация должна будет в кратчайшие сроки определить точку установки дорожного объекта и пешеходные переходы вблизи него.

Недавно стало известно о выделении Хабаровскому краю суммы в размере 130 млн рублей. Денежные средства пойдут на формирование городской среды и инфраструктуры.