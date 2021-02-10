Председателя комитета по управлению Центрального района выберут в Хабаровске

Хабаровск, 10 февраля. Нового председателя комитета по управлению Центральным районом выберут в Хабаровске. Претендовать на вакантную должность может любой желающий.

Почти десять лет комитет возглавлял Сергей Иванов, но 3 февраля он принял решение завершить карьеру и уйти на заслуженный отдых. В связи с этим должность стала вакантной.

Городское управление кадров и муниципальной службы готовит необходимые документы для конкурса, определяет критерии и требования к кандидатам. К оценке претендентов на должность привлекут Общественную палату.

Хабаровский край в этом году получит более 130 миллионов рублей на ремонт домов и придомовых территорий в регионе. Деньги выделены муниципалитетам на условиях софинансирования.