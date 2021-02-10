Хабаровский край получит свыше 130 млн рублей на ремонт домов

Хабаровск, 10 февраля. Более 130 миллионов рублей будет потрачено на ремонт домов и придомовых территорий в Хабаровском крае. Средства выделят в рамках программы формирования городской среды.

Денежные средства муниципалитетам будут выделены на условиях софинан сирования. В ремонтные работы входит асфальтирование, оборудование ливневой канализации, установка бордюров и уличного освещения.

Для получения финансирования собственникам необходимо принять соответствующее решение на общем собрании жильцов. Затем нужно составить смету и отнести ее в администрацию поселения или района городского округа. Уже после этого местные власти должны направить заявку в краевое правительство.

В Самаре стартовало масштабное строительство двухуровневой развязки по улице Ново-Садовой в районе ее пересечений с улицами Советской Армии и XXII партсъезда. На протяжении нескольких лет там собираются километровые пробки.