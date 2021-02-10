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Хабаровский край получит свыше 130 млн рублей на ремонт домов

Хабаровский край получит свыше 130 млн рублей на ремонт домов

Хабаровск, 10 февраля. Более 130 миллионов рублей будет потрачено на ремонт домов и придомовых территорий в Хабаровском крае. Средства выделят в рамках программы формирования городской среды.

Денежные средства муниципалитетам будут выделены на условиях софинан сирования. В ремонтные работы входит асфальтирование, оборудование ливневой канализации, установка бордюров и уличного освещения.

Для получения финансирования собственникам необходимо принять соответствующее решение на общем собрании жильцов. Затем нужно составить смету и отнести ее в администрацию поселения или района городского округа. Уже после этого местные власти должны направить заявку в краевое правительство.

В Самаре стартовало масштабное строительство двухуровневой развязки по улице Ново-Садовой в районе ее пересечений с улицами Советской Армии и XXII партсъезда. На протяжении нескольких лет там собираются километровые пробки.

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