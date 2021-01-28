Хабаровскую тайгу атаковал рак

Хабаровск, 28 января. Рак и кольчатый шелкопряд атакуют тайгу в Хабаровском крае. Санитарные рубки — наиболее эффективный метод борьбы с такими болезнями.

С 2015 года в Ульчском районе на участке свыше 700 гектаров орудуют еловые черные усачи и короеды, отмечают исследователи. Зараженную жуками древесину нельзя поставлять на экспорт. Очаг кольчатого шелкопряда зарегистрирован в Нанайском лесничестве.

«В южных районах края в феромонные ловушки стал чаще попадаться шелкопряд–монашенка. Он предпочитает пихту, ель, осину, дуб, но его массированные атаки также сдерживают погодные условия», — рассказал начальник отдела защиты леса филиала ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты леса Хабаровского края» Максим Козьяков.

Чем старше дерево, тем оно больше подвержено различным заболеваниям. В Амурском районе выявлены очаги рака. Вся информация о болеющих или уничтоженных деревьях заносится в специальные реестры. Ели и пихты наиболее подвержены заболеваниям. У них слабый иммунитет.

Вопросами спасения деревьев озабочены не только в Хабаровском крае, но и в российской столице. Чтобы спасти растения, специалисты приняли решение переселить бобров из парков Яузы и Сетуни в новую Москву. Эти млекопитающие заметно вредят окружающей среде, при этом их численность только растет.