Спасший из пожара двоих детей хабаровский полицейский получит награду

Хабаровск, 21 января. Полицейский из Комсомольска-на-Амуре будет представлен к награде за спасение из пожара двоих детей, бабушки и собаки, сообщил источник ФАН.

Евгений Прима возвращался с работы домой, когда в одной из квартир начался пожар. Полицейский сообщил о происшествии своим коллегам, но, решив не дожидаться их, принялся спасать жильцов.

Старший лейтенант полиции увидел в задымленной квартире детей и вывел их в подъезд. Во время общения с несовершеннолетними он узнал, что в доме была еще женщина. Он также спас ее, а потом вернулся вытаскивать из огня четвероногого друга семьи.

Сейчас, как стало известно ФАН, руководитель и управление кадров местного УМВД по г. Комсомольску-на-Амуре готовит документы для представления к награде отважного сотрудника. Затем материалы передадут в центральный аппарат МВД, где будет принято решение о награждении полицейского. Предполагается, что мужчина может получить награду «за смелость во имя спасения».

На днях неравнодушный житель Новосибирска помог двум пенсионеркам во время пожара в частном доме. Мужчина вытащил потерпевшую из горящего дома и отнес в безопасное место.