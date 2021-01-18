Отобравший у подростка шапку водитель задержан в Хабаровске

Хабаровск, 18 января. Водитель, отобравший у девочки-подростка шапку за нехватку денег на проезд, задержан в Хабаровске.

По данным СУ СК РФ по Хабаровскому краю, у 14-летней девочки не хватило денег на билет. Подросток извинилась перед водителем за сложившуюся ситуацию, в ответ мужчина отобрал у нее шапку. Ребенок вынужден был при сильном морозе идти домой без головного убора. Инцидент произошел 12 января.

Правоохранительные органы уже задержали 38-летнего водителя. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж».

В конце декабря прошлого года сообщалось о чудо-спасении супружеской пары в Хабаровском крае. Полицейский, увидев, как машина провалилась под лед, поспешил помочь мужчине, которого пыталась спасти супруга. Операция завершилась успешно, никто не пострадал.