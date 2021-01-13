Пять жителей Хабаровска сгорели заживо при пожаре в жилом доме

Хабаровск, 13 января. Пожар произошел на территории многоквартирного дома на Белорусской улице. Жертвами инцидента стали пять человек. Их личности предстоит установить.

Возгорание началось в 03:00 утра по местному времени. Прибывшие на место сотрудники спасательной службы зафиксировали горение второго уровня девятиэтажки. Локализовать пожар удалось меньше чем за час, в 04:00 огонь полностью был потушен, сообщила ФАН пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

«При пожаре в жилом доме на Белорусской улице погибли пять человек», — говорится в заявлении главка.

Похожий случай ранее произошел в Выборге. Там местный житель погиб в результате возгорания жилого здания и сарая на Дальней улице.