Власти Хабаровска заявили о прекращении несанкционированных митингов

Хабаровск, 2 января. Несанкционированные акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала прекратились в Хабаровском крае. Информацию об этом разместили на сайте мэрии региона.

Несанкционированные митинги больше не проводятся в будние и выходные дни. За все время в регионе пресекли свыше 500 административных правонарушений, сообщили в администрации Хабаровского края.

Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года. Следственный комитет подозревает его к причастности к местным преступным группировкам и организации убийств в 2000-х годах. После задержания экс-губернатора отправили в Москву. Басманный суд арестовал его и поместил в СИЗО «Лефортово».

Следственный комитет заявил о наличии неопровержимых доказательств причастности Фургала к убийствам бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на предпринимателя Александра Смольского.

Заместитель председателя СК РФ Ростислав Рассохов недавно сообщил, что расследование дела перешло в завершающую стадию и в скором времени Фургалу предъявят окончательное обвинение.