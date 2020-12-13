Свалку под Хабаровском почти потушили через две недели после начала пожара

Хабаровск, 13 декабря. Пожарным удалось локализовать возгорание на свалке бытовых отходов в районе поселка Солнечный. Пожар на полигоне начался еще 27 ноября.

Население поселка Солнечный составляет около 12 тыс. человек. На протяжении двух недель люди жаловались на едкий запах гари со стороны полигона. В качестве возможных причин рассматривалось самовозгорание из-за разложения мусора. Потушить свалку планировалось до 6 декабря, однако масштаб работы оказался больше.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против арендатора свалки ООО «Озон» по факту нарушения требований пожарной безопасности. Ему грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей.

За сутки спасатели потушили 50 кубометров мусора, сейчас остались небольшие очаги. Общая площадь полигона составляет около пяти–шести гектаров. К тушению пожара были привлечены три расчета из девяти человек и три единицы техники.

Крупный пожар произошел ранее на пилораме в Нижегородской области. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров.