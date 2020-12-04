Проводится проверка видео избиения учащегося сотрудником школы в Хабаровске

Хабаровск, 4 декабря. Правоохранительные органы инициировали проверку после публикации в Сети видео, на котором технический сотрудник местной школы бьет учащегося.

На распространившейся записи слышно, как женщина в грубой форме обращается к ребенку, используя нецензурные выражения. Провокационные кадры в ходе мониторинга СМИ и интернет-пространства обнаружили сотрудники Следственного комитета РФ по региону и ЕАО. Стражам правопорядка предстоит выяснить все обстоятельства инцидента, в частности предшествующие ему факторы.

«Будут установлены причины и условия, способствовавшие данному происшествию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — передает ведомство.

В дагестанском селе Батаюрт группа школьников недавно избила сверстника из-за отказа отдать им деньги. Инцидент получил широкую огласку после появления в Сети соответствующего ролика.