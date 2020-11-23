Дегтярев отменил конкурс на свою охрану за 33 млн рублей

Хабаровск, 23 ноября. Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев отменил открытый конкурс на предоставление себе охраны за 33 млн рублей в год.

Конкурс был объявлен региональным правительством. В нем говорилось о поиске семи телохранителей, которые будут охранять Дегтярева в следующем году за 33 млн рублей. Сейчас на портале госзакупок сказано, что тендер отозван поставщиком.

Конкурс отменил сам Михаил Дегтярев, который не был в курсе происходящего. Тендер был объявлен во время его командировки в Москву и поездке по поселкам Байкало-Амурской магистрали.

«Семь охранников, по-вашему, меня должны охранять. Ну вообще это нормально? Ну кто этим занимается в аппарате, я не понимаю?» — написал врио губернатора в своем Telegram-канале.

Дегтярев ранее отстранил от должности главу Минздрава Хабаровского края Александра Витько. На его место был назначен заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.