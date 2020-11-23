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Дегтярев отменил конкурс на свою охрану за 33 млн рублей

Дегтярев отменил конкурс на свою охрану за 33 млн рублей

Хабаровск, 23 ноября. Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев отменил открытый конкурс на предоставление себе охраны за 33 млн рублей в год.

Конкурс был объявлен региональным правительством. В нем говорилось о поиске семи телохранителей, которые будут охранять Дегтярева в следующем году за 33 млн рублей. Сейчас на портале госзакупок сказано, что тендер отозван поставщиком.

Конкурс отменил сам Михаил Дегтярев, который не был в курсе происходящего. Тендер был объявлен во время его командировки в Москву и поездке по поселкам Байкало-Амурской магистрали.

«Семь охранников, по-вашему, меня должны охранять. Ну вообще это нормально? Ну кто этим занимается в аппарате, я не понимаю?» — написал врио губернатора в своем Telegram-канале.

Дегтярев ранее отстранил от должности главу Минздрава Хабаровского края Александра Витько. На его место был назначен заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.

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