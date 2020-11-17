Хабаровский терапевт продолжил прием пациентов, несмотря на перелом ноги

Хабаровск, 17 ноября. Терапевт больницы в Ванино Сергей Булатов продолжил прием пациентов, несмотря на перелом ноги. Подробности рассказали в медучреждении.

В течение дня медик вел прием больных, а выйдя из больницы, подскользнулся, упал и сломал ногу. Терапевт получил перелом костей голени. Вернувшись в больницу, Сергей Булатов самостоятельно наложил лангету и продолжил вести прием. Более того, он обслужил три вызова на дому.

Сейчас медик находится дома. Восстановление займет у него около двух месяцев. Пациенты очень беспокоятся о своем докторе и часто спрашивают о нем, рассказал главный врач больницы в Ванино Сергей Маслов. Такие маленькие, но в то же время очень большие подвиги медики совершают каждый день, отметил глава медучреждения. Например, за время пандемии коронавируса череповецкий врач Юрий Павлов спас почти 500 пациентов. Медик работает в реанимации.