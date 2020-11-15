Известный хабаровский блогер-пранкер подозревается в убийстве

Комсомольск-на-Амуре, 15 ноября. Известного в Хабаровском крае блогера-пранкера Кирилла Панова задержали по подозрению в убийстве мужчины.

По данным источника ФАН, трагедия произошла в ночь на 14 ноября в в подъезде одного из жилых домов в Комсомольске-на-Амуре. Там собрались молодые люди, они шумели, несмотря на поздний час. Тогда Кирилл решил сделать им замечание.

По словам источника издания, блогер применил газовый баллончик, но оппоненты избили его. Тогда блогер вернулся в квартиру, взял травматический пистолет, снова вышел в подъезд и выстрелил в голову одному из обидчиков. Ранение оказалось смертельным. Мужчина умер до приезда скорой.

Ранее DEITA.RU сообщала о похищении в Южно-Сахалинске депутата городской думы Александра Анистратова. К нему в машину вломились молодые мужчины, вывезли в лес для «серьезного разговора», а потом бросили.