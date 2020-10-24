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Хабаровские росгвардейцы спасли маленького совенка от стаи сорок

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Хабаровские росгвардейцы спасли маленького совенка от стаи сорок

Хабаровск, 24 октября. Перелетный птенец дикой иглоногой совы был спасен сотрудниками ОМОНа, передает Департамент по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии.

Птица залетела на территорию отряда и врезалась в стекло, малыша чуть не растерзала стая сорок. Сотрудник Росгвардии вышел на крики пернатых. Он вовремя заметил, что птенцу нужна помощь.

"Повернувшись на шум, я увидел за окном стаю сорок, которые гнались за небольшой серой птицей. Она сильно ударилась о стекло и упала на оконный отлив. Я отогнал сорок и занес пернатого внутрь", — сообщил сотрудник спецподразделения капитан полиции Александр К.

Росгвардейцы временно разместили совенка в одном из своих служебных кабинетов. Сейчас уже птица находится в зоосаде, где идет на поправку. Сотрудники ОМОНа хотят взять опекунство над совенком. Из всех вариантов имен особенно выделяется Сальвус, что с латинского переводится как "спасенный".

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