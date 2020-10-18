Отдельную категорию россиян ждет новая выплата в размере 4 тысяч рублей

Хабаровск, 18 октября. Студенты Хабаровского края получат новую выплату в 4300 рублей, передает портал PRIMPRESS.

Выплата касается студентов, учащихся на бюджетной основе и получающих стипендию. Добавка представляет собой губернаторские выплаты и будет выделяться региональными властями. Выплата будет раздаваться с 1 декабря текущего года.

Рассчитывать на выплату могут студенты из коренных малочисленных народов. Выбирать кандидата будет специальная комиссия. При этом будет учитываться успеваемость за последние два месяца.

«Но во внимание принимается и вклад студентов в спортивную, культурную и общественную жизнь своих учебных заведений, а также в научно-исследовательскую деятельность», — рассказали изданию в региональном министерстве природных ресурсов.

Отмечается, что размер выплаты будет как у средней академической стипендии плюс районный коэффициент. В среднем это будет 4300 рублей.

Ранее правительство РФ выделило средства на выплаты пособий, компенсаций и пенсий гражданам, уволенным с военной и приравненной к ней службы. В правительстве объяснили, что у ряда регионов сложилась задолженность по этой категории выплат, связанная с большим потоком информации, которую не успевали обрабатывать в службах занятости.