Хабаровск, 10 октября. Жители Хабаровска в очередной раз устроили несанкционированную акцию в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. На место прибыли полицейские и бойцы ОМОН. Акция была пресечена, сообщает «Интерфакс».

Изначально митинговавшие собрались на площади Ленина возле здания краевого правительства. Постояв и покричав полчаса, они отправились на центральные улицы. После этого снова вернулись на площадь, куда и прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они пресекли дальнейшие действия граждан, нескольких из которых задержали.

Отметим, что по некоторым оценкам, число сторонников Фургала на нынешнем митинге не превышало и 500 человек.

Тогда еще губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан силовиками 9 июля. Следственные органы считают его виновным в организации убийств по найму. В настоящее время фигурант находится под арестом. Мера пресечения действует до 9 декабря.