В Хабаровском крае погиб занесенный в Красную книгу тигр

Хабаровск, 6 октября. В Хабаровском крае нашли труп амурского тигра, передает региональное Министерство природных ресурсов.

«В ночь с 4 на 5 октября оперативная группа по урегулированию конфликтных ситуаций с дикими животными на территории Хабаровского края получила сообщение о том, что на лесовозной дороге близ посёлка Сидима (река Хор, в 300 м от ключа Пологий) обнаружен труп амурского тигра», — говорится в сообщении ведомства.

Труп животного обнаружили проезжающие мимо рыбаки. Для проверки информации была направлена оперативная группа Министерства природных ресурсов. Специалисты выяснили, что тигру было более 10 лет. Ранений на трупе не обнаружили.

Тело погибшего тигра доставили в Центр изучения болезней диких животных в Уссурийске.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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