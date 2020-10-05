СКР опроверг слухи от задержании сына Фургала

Хабаровск, 5 октября. Следственный комитет Хабаровского края опроверг информацию о задержании сына экс-главы региона Сергея Фургала. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.

«Распространяемая в ряде СМИ информация со ссылкой на Антона Фургала о его нахождении в течение нескольких часов в органах Следственного комитета Российской Федерации не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников также опроверг слух.

«С Антоном все нормально», — сказал Мельников.

Напомним, слухи появились после того, как друг Антона скинул родственникам аудиосообщение, где сын Фургала говорит, что «его взяли». Родные посчитали, что он попал в полицию.

Как писали в СМИ, Антона могли задержать за организацию протестных акций по статье 20.02 Кодекса об административных нарушениях РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».