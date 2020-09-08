Режим ЧС введен в Хабаровске из-за подъема воды в Амуре

Хабаровск, 8 сентября. Режим ЧС введен в Хабаровске из-за сильных дождей и подъема уровня Амура. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городского правительства.

Аварийные бригады переведены на усиленный режим работы, предполагающий круглосуточное дежурство. По имеющейся информации, специалисты устанавливают мощные насосы для откачки воды в районе арены «Ерофей».

«Определены места, где могут возникнуть чрезвычайные ситуации, и точки, чтобы и там развернуть перекачивающие установки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что островные территории Хабаровска уже подтоплены. Там дежурят спасатели, которые заранее предупредили дачников о необходимости эвакуации.

Ранее сообщалось, что сильные осадки вызвали подъем воды в Амуре на четыре сантиметра, что на 40 сантиметров выше так называемой отметки неблагоприятного явления. Также уровень воды понимается на реке Уссури, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».