Дегтярев опроверг сообщения о разрешении полетов чиновников бизнес-классом

Хабаровск, 8 августа. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев опроверг сообщения ряда СМИ о то, что он разрешил чиновникам летать в командировки бизнес-классом.

«С удивлением узнал, что некоторые СМИ обсуждают несуществующее решение про перелеты хабаровских чиновников бизнес-классом. Напоминаю, мной 5 августа подписано постановление 333-пр. Там черным по белому написано: экономкласс. Смотри пункт 3.2.2. Не верьте фейкам. Будьте внимательны», — отметил Дегтярев в своем Telegram-канале в субботу.

В постановление, на которое ссылается чиновник, говорится, что затраты по проезду к месту командировки и обратно возмещаются чиновникам в размере фактических расходов, но не более стоимости проезда в отнесенном к вагонам экономического класса вагоне повышенной комфортности, в четырехместной каюте морским и речным транспортом, по тарифу экономического класса воздушным транспортом.

Ранее Дегтярев впервые назначил нового министра в региональном правительстве, должность глава краевого Минфина занял Валентин Костюшин. Глава региона отметил профессиональный опыт нового руководителя краевого минфина и то, что он не чужой для региона человек.