Российские пенсионеры получат новую денежную выплату

Хабаровск, 5 августа. Приморские пенсионеры смогут получить на свои банковские карты новую денежную выплату. Деньги будут переведены до 14 августа.

Как сообщается, получить выплату смогут работающие пенсионеры, которые оформили больничный. Как напоминает краевое отделение ФСС, работники старше 65 лет смогут оформить себе электронные больничные в связи с карантином.

Для этого следует сообщить работодателю о своем намерении получить электронный больничный лист на период нахождения на карантине в связи с ограничительными мероприятиями в регионе.

Напомним, что части российских пенсионеров в августе начнут повышать выплаты. Кроме того, как напомнили в Пенсионном фонде, еще одна категория граждан имеет право на надбавку в размере более 2,8 тысячи рублей. Федеральное агентство новостей собрало информацию о выплатах и изменениях, которые затронут российских пенсионеров в последний месяц лета. Например, с 16 августа российские пенсионеры могут претендовать на новую денежную выплату от государства. Так, пожилым гражданам из ряда регионов РФ правительство обеспечит дополнительную помощь в размере 2 тысяч рублей.

Кроме того, в августе, как правило, проводится ежегодный перерасчет пенсий работающим пенсионерам. В среднем пенсии работающих пенсионеров повышаются на 300 рублей. Перерасчет проводится на основании накопленных пенсионных баллов за предыдущий расчетный период, всего можно задействовать три таких балла. Один пенсионный балл сегодня составляет 93 рубля, соответственно, прибавка получается небольшая.

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