Хабаровчане защитили Дегтярева от рецидивиста с туберкулезом

Хабаровск, 26 июля. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев уже завоевывает симпатию местного населения. Об этом свидетельствует тот факт, что люди защитили его от трижды судимого местного жителя Валентина по прозвищу «Фредди».

Как утверждают авторы Telegram-канала «Меркури», среди местных этот деятель известен не только кличкой и тремя судимостями, но и тем, что болеет открытой формой туберкулеза.

На кадрах этот гражданин в шляпе пытался пробиться к Дегтяреву, но ему этого сделать не позволили. Окружающие отметили не только его неподобающую манеру разговора и «наколотые перстни» на пальцах, но и некую опасность, возможно, исходящую от «Фредди».

В итоге, прорваться к врио настойчивый и громогласный активист в шляпе так и не смог.

Примечательно, что сам «Фредди» не сильно то и жаждал видеть врио, активист просто выполнял указания. Как утверждают авторы Telegram-канала «Маска правды», активист получал инструкции от журналиста телеканала «Настоящее время». Работник СМИ объяснял активисту с бурным тюремным прошлым, как надо задавать вопрос: «Сделай так, чтоб было видно».

В дальнейшем, по словам авторов Telegram-канала, «Фредди» отказался от прохождения медицинского освидетельствования на наличие в организме алкоголя и наркотиков.

Напомним, что Михаил Дегтярев в течение выходных объезжал населенные пункты региона, где специально останавливался, чтобы пообщаться с местными жителями.