Дегтярев пообещал заставить чиновников работать

Хабаровск, 26 июля. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправился на выходные в поездку по региону. В рамках своего визита в населенные пункты он останавливался, чтобы поговорить с местными жителями. Люди, в частности, жаловались на состояние дорог, о чем говорит видео пресс-службы врио губернатора региона.

Одна из местных жительниц рассказала Дегтяреву о «стараниях» сотрудников дорожных служб, которые, по ее словам, «ляпали дороги и бегали с лопатами» перед приездом врио. Гражданка подчеркнула, что у нее есть видео с этой деятельностью рабочих.

Кто-то их местных посоветовал врио главы региона съездить в Совгавань, обещая тому нелегкий путь.

«Да вы сейчас приедете в Гавань и просто вспотеете, пока доедете», — отметил житель края.

Была жалоба и на то, что местные чиновники не слышат население, «садятся и обсуждают между собой, будто все хорошо».

Кроме того, в ходе встречи чиновник заявил о поддержке своего предшественника Сергея Фургала, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Дегтярев подчеркнул, что суд над политиком должен быть в открытом режиме. Что касается места заседания, то его должны выбирать правоохранительные органы, считает врио губернатора, пишет «ФедералПресс».

«Это мой однопартиец. И как меня резанул его арест — это вам никто не передаст. Мы, конечно, Сергею Ивановичу как партия будем оказывать поддержку», — высказался политик.

Михаил Дегтярев пообещал, что продолжит ездить по Хабаровскому краю как можно больше, чтобы самому увидеть, что происходит в регионе, и заставить чиновников заниматься выполнением должностных обязанностей, сообщает канал «360».

Напомним, что врио губернатора ранее высказался о том, что регионе установлены высокие тарифы на ЖКХ, что могло стать одной из причин возникновения долгов местного населения.