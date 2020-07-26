Врио главы Хабаровского края Дегтярев пообщался с жителями

Хабаровск, 26 июля. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообщался с жителями региона по дороге в Советскую Гавань.

Дегтярев ехал из Ванино в Советскую Гавань, ему навстречу прошла колонна автомобилей, которые громко сигналили. Он остановил машину и вышел к недовольным участникам автопробега. Врио главы Хабаровского края заявил, что разделяет их позицию и готов на диалог, но выступает за цивилизованное общение.

«Вот с вами я могу пообщаться — вас здесь несколько десятков. Вы меня слышите, я вас слышу», — сказал Дегтярев.

Он подчеркнул, что Хабаровский край остался без руководителя, и региону нужен глава, даже временный. В задачи Дегтярева, по его словам, входит налаживание всех процессов.

Сергей Фургал был задержан в Хабаровске в начале июля, сообщила Deita.ru. Его отправили в Москву, где предъявили обвинение в организации покушений и убийств бизнесменов на Дальнем Востоке в 2004-2005 годах. Бывший глава края находится в СИЗО до 9 сентября, напомнил «ФедералПресс».

В Хабаровском крае проходят акции в поддержку Фургала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никто не допустит раскачивания ситуации извне.