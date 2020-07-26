Дегтярев высказалася за открытый суд над Фургалом

Москва, 26 июля. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что суд над обвиняемым в организации убийств экс-главой края Сергеем Фургалом должен пройти в открытом режиме. Мнением политик поделился на встрече с местными жителями во время поездки по районам региона в воскресенье.

«Как должностное лицо я не могу комментировать и давать оценку (решениям суда по делу Фургала), но как человек, я считаю, что надо довериться суду. То, что суд должен быть открытым, — я поддерживаю. Народ хочет видеть. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны узнать», — заявил Дегтярев.

Врио губернатора добавил, что требования судить Фургала в Хабаровске считает разумными.

Экс-губернатора Хабаровского края подозревают в организации серии убийств и создании организованной преступной группы (ОПГ) вместе с бизнес-партнером Николаем Мистрюковым. Наряду с бывшим губернатором задержаны еще четверо членов организованной группы. По данным следствия, они могут быть причастны к тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области.

В понедельник, 20 июля, президент РФ Владимир Путин отправил в отставку Сергея Фургала в связи с утратой доверия и назначил врио главы региона Михаила Дегтярева.