Дегтярев предложил снизить тарифы ЖКХ в Хабаровском крае

Хабаровск, 23 июля. Тарифы на услуги ЖКХ для местных жителей должны быть снижены, заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Поводом для инициативы главы региона стало сообщение главы Солнечного района Евгения Чаплыгина. Чиновник рассказал, что местные жители сильно задолжали ресурсоснабжающеему предприятию.

Врио главы края подчеркнул, что тариф довольно высокий, он понимает местных жителей. Дегтярев предложил способ решения проблемы: попросить дополнительную дотацию, обратившись к федеральным властям. Он констатировал, что из 85 российских субъектов, Хабаровский край находится на 72 месте по уровню трат людей на услуги ЖКХ.

Дегтярев обратил внимание, что людям далеко не всегда хватает денег на жизнь, а тут еще и ЖКХ забирает часть доходов. Политик отметил, что если есть возможность подключить правительство, найти внутренние ресурсы, то надо приложить усилия и помочь гражданам.

Он еще раз подчеркнул, что задолженность людей вызвана чрезмерно высокими тарифами.