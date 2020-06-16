Медведица «отправила в нокаут» сборщика папоротника в Хабаровском крае

Хабаровск, 16 июня. В Николаевском районе Хабаровского края сборщик папоротника наткнулся на медведицу. Защищая своих медвежат, животное напало на мужчину.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, днем местный житель отправился в лес для сбора папоротника. Он двигался вдоль линии ЛЭП в районе Николаевской психоневрологической больницы и наткнулся на медведицу с двумя медвежатами.

Защищая потомство, она отправила мужчину в нокаут ударом лапы. После чего семейство скрылось в тайге.

Мужчине удалось добраться до больницы, где ему оказали помощь. Сейчас он восстанавливается после травмы.

В середине мая пробегавший по улице Труфанова в Ярославле медведь напал на мужчину. Хищник пробегал мимо и прыгнул на него. По словам пострадавшего, он выставил локоть и помешал животному впиться клыками ему в горло. Рассвирепевший медведь прокусил прохожему ногу, передает телеканал «360». От гибели его спас таксист: он начал сигналить и мигать фарами, напугав зверя.

Позднее убегающего медведя сняли на видео на одной из городских трасс.