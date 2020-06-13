Ушел из жизни депутат думы Хабаровского края Вячеслав Фургал

Хабаровск, 13 июня. В Хабаровске в возрасте 67 лет ушел из жизни депутат местной законодательной думы Вячеслав Фургал. Об этом говорится на сайте государственного органа. Вячеслав Фургал приходился старшим братом главе региона Сергею Фургалу.

Сообщается, что депутата не стало в субботу, 13 июня. Причины смерти не уточняются

«Депутатский корпус и сотрудники аппарата законодательной думы Хабаровского края скорбят и выражают соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича», — говорится в сообщении пресс-службы думы.

Впервые Вячеслав Фургал был избран депутатом Законодательной думы Хабаровского края в 2010 году. В 2014 и 2019 годах его переизбирали на очередной срок.