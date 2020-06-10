ФСБ ликвидировала подпольный оружейный цех в Комсомольске-на-Амуре

Хабаровск, 10 июня. Пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю сообщила о ликвидации подпольной оружейной мастерской в Комсомольске-на-Амуре.

По предварительным данным, оружейный цех организовал 39-летний житель Хабаровского края, который действовал в составе преступной группы.

«В мае 2020 года УФСБ России по Хабаровскому краю была пресечена противоправная деятельность жителя Комсомольска-на-Амуре, организовавшего изготовления и модернизацию огнестрельного оружия. Сотрудниками УФСБ установлено, что действуя в составе группы указанный гражданин организовал мастерскую по модернизации оружия из охолощенных образцов в боевые аналоги для дальнейшей реализации», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе обыска у подозреваемого были изъяты пистолеты и автомат, переделанные под стрельбу боевыми патронами, более тысячи патронов кустарного производства, а также различное оборудование. Экспертиза признала изъяты образцы оружия боевыми и пригодными для стрельбы.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Организатору подпольного цеха грозит до шести лет лишения свободы.