Медвежье семейство повадилось ломать хозпостройки в поселке Хабаровского края

Хабаровск, 16 мая. Медведица с медвежатами совершает набеги на дачный поселок в Хабаровском крае.

По словам дачников, семейство хищников посещает дачные участки каждый вечер. Медведи бесцеремонно ломают ульи и хозяйственные постройки. Местные жители боятся выходить на улицу. За помощью они обратились к правоохранителям и сотрудникам охотнадзора.

В сообщении отмечается, что полицейские пару раз использовали сирену, звук которой отпугнул медведей от поселка на несколько дней. Сотрудники охотнадзора заявили, что не имеют права предпринимать какие-либо действия, потому что населенный пункт находится в зоне ответственности полиции, передает «Дейта».

Отмечается, что решение по отстрелу принимается коллегиально, однако медвежат, младше одного года, обычно не отстреливают. Подчеркивается, что за несколько дней в полицию Хабаровского края поступило более 60 обращений о появлении медведей в населенных пунктах.