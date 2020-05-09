Хабаровск, 9 мая. Крупный пожар произошел на предприятии в Хабаровском крае, огонь охватил две тысячи квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

ЧП произошло в поселке Лесозавод. Очагом возгорания стали отходы деревоперерабатывающей промышленности. Пиломатериалы находились на открытой площадке.

Собеседник из спасательного ведомства сообщил, что такие пожары тушить сложнее. Данных о погибших и пострадавших пока нет. На месте находятся специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области произошло обрушение потолка на цементном заводе. При происшествии пострадал один человек, он скончался на месте.

В Московской области в частном доме произошел пожар, в котором погибли шесть человек — выходцы из стран Средней Азии. Правоохранители выясняют причины возгорания.