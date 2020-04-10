Второй пациент с коронавирусом скончался в Хабаровском крае

Хабаровск, 10 апреля. Второй пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в больнице Хабаровского края. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

По имеющейся информации, скончалась 67-летняя пенсионерка, которая страдала от множества хронических заболеваний, в том числе декомпенсированного сахарного диабета.

Отмечается, что женщина находилась под наблюдением врачей с 30 марта. Медики диагностировали у нее двустороннюю пневмонию тяжелого течения. Она проходила необходимый курс лечения.

Напомним, что это уже второй случай смерти пациента с опасной коронавирусной инфекцией в регионе. Ранее скончалась 77-летняя пациентка с подтвержденным наличием вируса. Всего на территории Хабаровского края официально зарегистрированы 28 случаев инфицирования опасной инфекцией.