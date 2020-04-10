Коронавирус предварительно нашли у 170 врачей и пациентов закрытой на карантин РКБ в Уфе

Уфа, 10 апреля. Предварительные анализы подтвердил наличие коронавирусной инфекции у 170 врачей и пациентов Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе. Об этом заявил глава Минздрава Республики Башкирия Максим Забелин.

Забелин сообщил, что результаты анализов, которые сдавали медработники и больные, отправлены для повторной проверки в Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Он отметил, что уже подтверждены диагнозы девяти пациентов, которые ранее пребывали в РКБ на карантине. Всех зараженных перевели под наблюдение врачей в Демский инфекционный госпиталь.

Большая часть проб находится на стадии изучения. Всего было собранно порядка 1200 образцов у находившихся на карантине с 6 апреля пациентов и сотрудников медицинского учреждения.