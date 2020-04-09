Ученики 1-7 классов уйдут в апреле на летние каникулы в Хабаровском крае

Хабаровск, 9 апреля. Летние каникулы для хабаровских школьников начнутся в апреле. Учащиеся 1-7 классов досрочно завершают учебный год. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По имеющимся данным, с 13 апреля на летние каникулы уходят учащиеся 1-3 классов. Школьники 4-6 классов будут доучиваться дистанционно, сдадут все проверочные работы и уйдут на каникулы с 20 апреля.

Заместитель мэра по социальным вопросам Елена Лагошина рассказала, что уже 26 апреля на отдых уйдут ученики седьмых классов. Восьмиклассники же продолжат дистанционное обучение до 14 мая. Отмечается, что данное решение принято по рекомендации Минпросвещения РФ и регионального подразделения ведомства, передает «Царьград».

Также обучение в дистанционном формате продолжат старшеклассники. 9 июня девятиклассники будут сдавать математику и русский язык в рамках основного государственного экзамена. Проведение ЕГЭ запланировано с 8 июня.