Перебегавший дорогу школьник попал под колеса автомобиля в Хабаровске

Хабаровск, 22 марта. Женщина за рулем иномарки сбила школьника, который перебегал дорогу на красный свет около родильного дома №1 в Хабаровске.

ДТП произошло утром 22 марта. Автомобилем управляла 34-летняя женщина, она начала движение на зеленый свет светофора. В этот момент на перекресток выбежал подросток, водитель успела затормозить, что немного смягчило удар.

Школьник оказался на капоте, а потом упал на асфальт. Женщина вызвала скорую помощь, пострадавшего увезли в больницу. Прибывшие на место происшествия инспекторы ДПС проверили водителя на алкоголь в крови.

Видео с камер наблюдения подтвердило, что виновников ДТП был подросток.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области погибли водитель и пассажирка ВАЗ при столкновении с двумя иномарками.