Трое жителей Хабаровского края заразились коронавирусом

Хабаровск, 20 марта. У троих жителей Хабаровского края подтвердилось заражение коронавирусом. Об этом заявили в Минздраве региона.

Все заболевшие вернулись из Италии.

«Граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, — Италию. Проявились признаки простуды, на дом выехали врачи, сейчас люди находятся в инфекционных боксах городской клинической больницы №10», — цитирует представителя министерства ТАСС.

В Минздраве уточнили, что пациенты получают необходимую медпомощь, заболевание у них протекает в легкой форме. В настоящее время определяется круг лиц, с которыми контактировали заразившиеся.

Власти Китая сообщили о вспышке вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 пневмонии в городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре заразившиеся появились в большинстве стран мира. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила COVID-2019 статус пандемии 11 марта. К настоящему моменту в мире заразились более 246 тысяч человек, 86 тысяч выздоровели, более 10 тысяч погибли.

Роспотребнадзор объявил о начале испытаний прототипов вакцины против нового коронавируса, сообщает «Газета.ру». Внедрение вакцины будет возможным уже в четвертом квартале текущего года.

Глава Института политических исследований Сергей Марков ранее сообщил о доказательствах, которые подтверждают версию о разработке SARS-CoV-2 на территории США. По его словам банки с обозначением «Бактериологическая опасность» были найдены на территории бывшего консульства США в Ухани.