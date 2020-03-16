Полиция ищет сбившего амурскую тигрицу водителя в Хабаровском крае

Хабаровск, 16 марта. Искалеченную амурскую тигрицу нашли под мостом в Хабаровском крае. Животное сбила машина. Медики пытались спасти ее жизнь, но тигрица умерла от полученных травм. В данный момент правоохранители устанавливают личность и разыскивают водителя, который совершил наезд на животное.

Генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев говорит, что животное было обнаружено на минувших выходных. Он подчеркнул, что случайное ДТП маловероятно, потому что взрослые особи тигров всегда очень осторожны.

«Хочется отметить, что как бы ни произошло это ДТП, поступок водителя очень безответственный», — сказал Арамилев.

Арамилев отметил, что раненное животное могло нести угрозу для людей. Он призвал виновника аварии прийти с повинной в правоохранительные органы и рассказать подробности случившегося, передает телеканал «360».

Напомним, что амурский тигр является одним из самых редких хищников на Земле. Животное занесено в Красную книгу. В конце минувшего года в дикой природе насчитывалось всего 600 особей.