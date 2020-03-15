«Нива» с тремя пассажирами провалилась под лед в Хабаровске

Хабаровск, 15 марта. Автомобиль «Нива» провалился под лед реки Амур в Хабаровске, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Инцидент произошел вечером 14 марта в районе улицы Павла Морозова. Рядом с лодочной станцией №6 водитель выехал на лед.

Во время происшествия в автомобиле находились три человека. Двое из них сразу выбрались из джипа, третьему понадобилась помощь спасателей.

Мужчину деблокировали из автомобиля и передали в руки медикам скорой помощи. Пострадавшего доставили в одну из больниц Хабаровска. Правоохранители проводят проверку по факту инцидента.

Аналогичный инцидент произошел в Хабаровском крае в феврале, тогда под лед провалился джип УАЗ.