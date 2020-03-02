Тело главы угрозыска нашли в рабочем кабинете в Хабаровске

Хабаровск, 2 марта. Тело исполняющего обязанности начальника уголовного розыска нашли в одном из отделов УМВД по Хабаровску, сообщили в ГУ МВД России по Хабаровскому краю.

Погибший находился в служебном кабинете, при нем было табельное оружие. Эксперты нашли на теле полицейского огнестрельное ранение.

Как пишет издание Deita.ru, возле погибшего нашли записку. Его обнаружили сослуживцы, которые услышали звук выстрела.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели полицейского, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в Ереване нашли тело бывшего главы СНБ Армении Георгия Кутояна. На его теле эксперты нашли следы огнестрельного ранения.